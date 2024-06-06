Госдеп утверждает, что у США есть данные о якобы стремлении РФ помешать Олимпиаде в Париже

На регулярном брифинге для журналистов руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера попросили прокомментировать распространенный ранее компанией Microsoft доклад, в котором приводятся утверждения о якобы стремлении РФ дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов. В ответ на это Миллер, не приведя каких-либо доказательств, выступил с утверждением о том, что Москва ранее была замечена «в распространении дезинформации». «Поэтому нас не удивляет, что они занимаются этим применительно к Олимпиаде», — утверждал он.

На уточняющий вопрос другого журналиста о том, располагают ли США собственными сведениями, которые могли бы служить подтверждением этого доклада, Миллер утверждал, что у США «действительно есть информация на этот счет». «Есть информация касательно этого доклада, которой мы поделились с нашими союзниками и партнерами», — заявил он.

4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о якобы попытках России помешать проведению летних Олимпийских игр в Париже не имеют под собой никаких оснований и являются огульной клеветой. Олимпиада пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.

В отношении российских и белорусских спортсменов в олимпийском движении продолжают действовать ограничения. На Играх в Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Ранее МОК заявлял о совершении фейковых звонков российскими пранкерами, назвав это дезинформирующей кампанией, направленной против организации. Позднее появилась видеозапись разговора главы международного комитета Томаса Баха с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), в которой чиновник рассказал об интернет-слежке за российскими спортсменами и назвал Игры дружбы «риском для всей спортивной семьи».