17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Павел Колобков: Олимпиаду заменить невозможно, поэтому Игры дружбы и БРИКС — не аналоги

Бывший министр спорта России Павел Колобков ответил на вопрос об аналогах Олимпийских игр в виде Игр дружбы и БРИКС.

Павел Колобков: Олимпиаду заменить невозможно, поэтому Игры дружбы и БРИКС — не аналоги | Источник: Чемпионат.com

— Могут ли аналоги Олимпиады заменить её полноценно?
 — Их никто не называет аналогами. Это отдельные соревнования. Например, БРИКС мы проводим уже лет восемь, а то и десять. Сначала это были соревнования по трём видам спорта, потом — пяти, среди молодёжных команд. Сейчас другой статус и уровень, соревнование развивается. Но это не альтернатива олимпийскому движению. То же самое планируемся Всемирные игры дружбы, то такими не являются. Это возможность федерациям и спортсменам поучаствовать в крупнейшем соревновании, где будет серьёзная конкуренция и где спортсмены смогут принять участие, не зависимо от политики. Но, повторюсь, не альтернатива, потому что Олимпиаду заменить невозможно, — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Всемирные игры дружбы запланированы на 15—29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Ранее о возможном переносе соревнований заявил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

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