Российский шахматист сравнил Игры БРИКС с безалкогольным пивом

Грищук сравнил Игры БРИКС с безалкогольным пивом. «Лучше, чем ничего. Но, если честно, никакая это не замена Олимпиаде», — заявил он.

Всемирная шахматная олимпиада в 2024 году пройдет в Будапеште (Венгрия). Россияне пропустят турнир, так как он является командным и участие в нем нарушает рекомендации Международного олимпийского комитета.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Всего будет разыграно 392 комплекта медалей в 29 видах спорта.