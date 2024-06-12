Игры БРИКС открылись в Казани

Знаменосцем белорусской команды на церемонии открытия спортивного форума в Казани выступила тяжелоатлетка Дарья Наумова. Об открытии Игр в видеообращении к участникам и гостям соревнований объявил Президент России Владимир Путин.



«Уверен, что этот масштабный спортивный праздник продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной борьбы. Желаю спортсменам и наставникам удачного старта и ярких побед, а зрителям и болельщикам — ярких впечатлений».



Столица Татарстана собрала около 5000 атлетов из 93 стран, которые разыграют около 400 комплектов наград. В программе Игр — 27 видов спорта: академическая гребля, акробатический рок-н-ролл, бадминтон, бокс, борьба на поясах, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, конный спорт, корэш (вид борьбы), легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, шахматы и художественная гимнастика.



Белорусская делегация одна из самых многочисленных в Казани, в ее состав вошли около 400 атлетов. Наши спортсмены выступят во всех видах спорта, за исключением акробатического рок-н-ролла. Наибольшее представительство у национальных команд по легкой атлетике (81 человек), гребле на байдарках и каноэ (34) и гребле академической (30). Для участников из нашей страны Игры БРИКС станут главным стартом сезона, поэтому в состав делегации вошли практически все сильнейшие.



За медали в Казани будут бороться титулованные легкоатлеты Эльвира Граборенко, Ирина Жук, Татьяна Холодович и Матвей Волков, гребчихи Марина Литвинчук, Ольга Худенко и Елена Ноздрева, призеры Кубка мира 2024 года по спортивной гимнастике Егор Шарамков и Елена Титовец, медалисты чемпионатов мира по самбо Даниэла Ждан, Анжела Жилинская и Анфиса Копаева, призер планетарного форума 2024 года в синхронном плавании Василина Хондошко, победительницы II Игр стран СНГ в женской борьбе Арина Мартынова, Алеся Гетманова и Анна Маслакова, многократная чемпионка Европы по академической гребле Елена Фурман и многие другие.



Первые призеры Игр БРИКС 2024 года определятся уже завтра: участники соревнований разыграют медали в самбо, синхронном плавании, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и ушу. Международный мультиспортивный форум продлится по 23 июня.