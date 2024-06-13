МОК не допускает отобравшихся россиян на Олимпиаду. Чего тянут? | Источник: Спорт РИА Новости

В среду директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что процесс допуска российских спортсменов на Игры в Париже продолжается, и дэдлайна на его окончание нет. Корреспондент РИА Новости Спорт рассуждает, почему за полтора месяца до начала Олимпиады-2024 официально не известен ни один российский ее участник.

На прошлой неделе новостные ленты прорезали позитивные новости — 17-летний вундеркинд российского тенниса Мирра Андреева благодаря успешному выступлению на Открытом чемпионате Франции отобралась на Олимпийские игры в Париже. Также прошли отбор и заслуженные наши теннисные звезды — Даниил Медведев и Андрей Рублев, а то, что в Париж квалифицировалась в парном разряде 39-летняя Вера Звонарева, которая брала бронзу еще на Играх в Пекине 16-летней давности — вообще спортивный подвиг и потенциально одна из самых ярких историй всего предстоящего олимпийского теннисного турнира.

Прошли отбор на Олимпийские игры в Париже и российские представители еще шести видов спорта. Это борьба, дзюдо, тхэквондо, велоспорт, гребля на байдарках и каноэ и прыжки на батуте. Возможно, добавится современное пятиборье — Ульяна Баташова теоретически может квалифицироваться на Олимпиаду через чемпионат мира. Конечно, олимпийских видов спорта, где наши не допущены до международных соревнований, намного больше, но и этих, с российским представительством, не так и мало, чтобы просто сказать, что Россия на Олимпиаде представлена не будет. Нет, будет — по крайней мере, если исходить из предположения, что все прошедшие олимпийский отбор доедут до Парижа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241419&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что же заставляет в этом сомневаться? Да то, что на данный момент — а именно менее чем за полтора месяца до начала Олимпиады — ни один российский спорстмен не получил одобрения на выдачу ему нейтрального статуса от специальной комиссии МОК. Ни Андреева, ни Медведев, ни борцы, ни дзюдоисты. Никто. Хотя комиссия была создана в марте 2024 года, в нее вошли вице-президент МОК Николь Ховертц, знаменитый в прошлом испанский баскетболист Пау Газоль и олимпийский чемпион в настольном теннисе Рю Сын Мин. И предполагалось, что по мере одобрения этой «тройкой олимпийского НКВД» российских кандидатов на участие в парижских Играх их фамилии будут публиковаться на сайте МОК. Ладно российские теннисисты — они официально квалифицировались на Олимпиаду только несколько дней назад. Но и среди тех наших представителей других видов спорта, кто держит в руках путевки на Олимпиаду несколько месяцев, получивших официальный допуск от МОК нет.

Многие специалисты ожидали, что причина задержки прояснится в первый день заседаний исполкома МОК, который проходит в Лозанне 12—14 июня . Но директор организации по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что российский вопрос даже не обсуждался. «Процесс допуска нейтральных спортсменов из России продолжается, впереди еще долгий путь, — заявил чиновник. — Точного дэдлайна нет. Причина, по которой он идет так долго — потому что он идет очень тщательно».

«Нам надо получить очень много информации, в том числе и от ваших соотечественников», — добавил Адамс, отвечая конкретному журналисту, задавшему вопрос — а он был из Украины. Не секрет, что украинцы помогают МОК, сигнализируя о возможных нарушениях российскими спортсменами критериев нейтральности — и это, конечно, отдельная «песня», если вспоминать о всех тех унизительных условиях, на которых нашим атлетам будет разрешено выступить в Париже.

Но речь сейчас не об этом — а том, что в принципе есть серьезные основания сомневаться, что МОК выдаст хоть кому-нибудь этот самый нейтральный статус. Судите сами: имена большей части из отобравшихся на Олимпийские игры четырех или около того десятков россиян известны давно. С момента создания специальной комиссии МОК прошло два месяца. Неужели этого времени не хватило для того, чтобы закончить работу по анализу бэкграунда хотя бы кого-то из потенциальных российских участников Игр в Париже? Тем более что в МОК заявляли, что фамилии в список «нейтрализованных» россиян будут добавляться постепенно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241412&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако список этот пуст. И есть подозрение, что не просто так. Вспомним — впервые речь о допуске россиян в нейтральном статусе до парижской Олимпиады зашла еще в декабре 2022 года, а официально об этом в Лозанне объявили только в декабре 2023-го. Почему?

«Элементарно, Ватсон»: конечно же, чтобы как можно меньше российских атлетов успели на эту Олимпиаду отобраться. Очевидно, что хоть на словах МОК и говорит, что спортсмены не отвечают за действия их правительств, но на практике слишком большая делегация россиян в Париже этой организации не нужна. МОК год уговаривал радикалов из числа антироссийски настроеннных стран не бойкотировать Игры. Есть подозрение, что это удалось сделать только с условием, чтобы российские спортсмены были не очень на этой Олимпиаде заметны.

Цель была достигнута: во многих видах спорта основной период квалификации завершился до того, как международные федерации узнали, что туда можно допускать россиян. Где-то международные федерации не допустили до отбора наших лидеров. Как итог — сильной нейтрализованная российская олимпийская команда в Париже не будет.

Но МОК, несмотря на подлость всего содеянного, и этого мало. То есть, много — все-таки десятка четыре российских спортсменов путевки в Париж получили. И вот в Лозанне тянут с допуском все-таки отобравшихся, несмотря на все препоны, россиян до Олимпиады и, очевидно, будут тянуть до последнего, чтобы максимально их ослабить. За это время кто-то форму в ожидании у Женевского озера погоды потеряет, кто-то просто перенервничает, плюнет и скажет — шли бы вы лозаннским лесом…

Ну и, наконец, МОК просто оставляет себе возможность в последний момент принять некое радикальное решение, основываясь на актуальной ситуации. Что это может быть, трудно предполагать — но, как вариант, глава этой организации Томас Бах вряд ли был очарован розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса. Вдруг он теперь тупо мстит их атлетам-соотечественникам — учитывая, к тому же, что официальная позиция российских властей вовсе не запрещает им ехать в Париж? То здесь, то там слышатся мнения: все равно же мы будем знать, откуда эти спортсмены. Ну так МОК возьмет и скажет — никакие они не нейтральные.

Голоса тех, кто против участия россиян в Олимпийских играх на унизительных условиях, впрочем, тоже звучат в России довольно громко. И дискуссия на тему «ехать или не ехать» далека от завершения. Но подозрительная затяжка выдачи пропусков на Олимпиаду со стороны МОК вполне может свидетельствовать о том, что и спорить-то нам окажется не о чем.