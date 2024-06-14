Россия вышла в лидеры в медальном зачете по итогам первого дня Игр БРИКС | Источник: Известия

Российские спортсмены завоевали 16 золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. В первый день было разыграно 26 комплектов: в самбо, синхронном плавании, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и в ушу.

В пятницу, 14 июня, участники игр БРИКС поборются за 40 комплектов наград в восьми дисциплинах. Первыми будут состязаться каратисты.

Игры стран БРИКС стартовали 12 июня и продлятся до 23 июня. В программе значатся 27 видов спорта, состязания по которым пройдут в Казани и Москве. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей.