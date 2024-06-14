22:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

G7 призвала к Олимпийскому перемирию

Страны G7 призвали к Олимпийскому перемирию.

Источник: РИА "Новости"

БАРИ, 14 июн — РИА Новости. Страны «Большой семерки» призвали к прекращению конфликтов на период Олимпиады и Паралимпиады в Париже, говорится в итоговом заявлении саммита в Италии.

«Мы с нетерпением ждем Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже и призываем все страны индивидуально и коллективно соблюдать Олимпийское перемирие, как это предписано резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН “Построение мирного и лучшего мира посредством спорта и олимпийских идеалов”, принятой 15 ноября 2023 года» — говорится в документе.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Поцелуи с незнакомцем. Загитова и Валиева делят одного мужчину
Первая жертва контрактной системы: Плющенко судится с бывшей ученицей
Почему спортсменов принято считать тупыми
“Ждала, что все закончится”: трагическая история любви Анастасии Заворотнюк
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь