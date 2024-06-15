Из России реально делают команду бомжей. На Олимпиаду-2024 не пускают наших суперзвезд просто так | Источник: Sport24

До Олимпиады-2024 в Париж доедут не все отобравшиеся россияне.

Международный олимпийский комитет (МОК) постепенно начал лишать мечты некоторых спортсменов после проверок. Команда сиротеет на глазах. И проверки значительно отличаются от тех, что предоставлены федерациям по видам спорта, которые допускали россиян до тех или иных турниров без каких-либо проблем.

Федерации придерживались адекватности и равенства, давая возможность соревноваться спортсменам, несмотря на то, какая у них политическая позиция (если она была открытая), связаны ли они контрактом с силовыми структурами, лайкали ли какие-то неугодные посты, относящиеся к контексту того события, из-за которого и случились санкции в спорте, и так далее. Не реагировали некоторые даже на доносы, которые каждый раз им на блюдечке приносит украинская сторона на каждого спортсмена.

Комиссия МОК же решила быть максимально строгой, хотя и нет деталей (и не факт, что их обнародуют), за что конкретно не допустили тех или иных россиян. Решение о допуске или недопуске принимали следующие люди:

Николь Хевертс — председатель комиссии по допуску, вице-президент МОК, участница Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе в синхронном плавании от острова Аруба;

Пау Газоль — представитель комиссии МОК по этике, призер Олимпиады, чемпион мира и Европы по баскетболу в составе сборной Испании;

Ю Сын Мин — представитель комиссии спортсменов МОК, олимпийский чемпион по настольному теннису из Южной Кореи;

Пакеретт Жирар Заппелли — секретарь комиссии по допуску, директор МОК по этике и соответствию.

На данный момент эта четверка нарешала следующее.

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Велоспорт

Три неименные квоты на шоссе — две женские и одна мужская — все, что удалось нашим с момента возвращения на международные старты.

В состав на Игры в Париж напрашивались лучшие из россиян согласно рейтингу — Александр Власов, Тамара Дронова и Алена Иванченко.

Никаких вопросов у комиссии к этим спортсменам не оказалось. Все трое допущены до соревнований.

Прыжки на батуте

Единственную лицензию для России смогла завоевать Яна Лебедева. Мужчины свою возможность упустили.

В список допущенных попала Анжела Бладцева, но она на Игры еще не отобралась. Ей предстоит побороться за место с Лебедевой, заявка на которую тоже подана, но пока без ответа. Решение по участнице будет приятно по итогам этапов Кубка мира в Швейцарии (28−29 июня) и Португалии (6−7 июля).

«Анжела на данный момент еще не отобралась на Олимпийские игры. У нас на одно место претендуют две девочки из Санкт-Петербурга. Это Яна Лебедева и Анжела Бладцева. 25 июня мы выезжаем на Кубок Мира в Швейцарию и потом через неделю сразу на Кубок Мира в Португалию. И вот эти два Кубка Мира, они будут для них отборочными», — заявил тренер Бладцевой и член исполнительного комитета Федерации прыжков на батуте России Елена Федоренчик «Фонтанке».

Тхэквондо

Путевки в Париж заработали четверо:

Владислав Ларин (80+ кг) — золото Токио-2020

Максим Храмцов (до 80 кг) — золото Токио-2020

Полина Хан (до 73 кг) — бронзовый призер ЧМ-2023

Татьяна Минина (до 57 кг) — серебро Токио-2020

Никто из них проверку не прошел.

Борьба

Российские борцы заработали 16 из 18 квот. У мужчин — 11, у женщин — 5.

Федерация не обнародовала конкретный список, который отсылала в МОК, но по итогу поездку во Францию одобрили следующим спортсменам:

Начын Монгуш — вице-чемпион Европы (до 57 кг);

Шамиль Мамедов — бронзовый призер ЧМ (до 65 кг);

Арслан Багаев — чемпион Европы U23 (до 86 кг);

Абдулла Курбанов — бронзовый призер чемпионата Европы U23 (до 125 кг);

Алан Остаев — чемпион Всероссийской Спартакиады (до 87 кг);

Магомед Муртазалиев — вице-чемпион Европы (до 97 кг);

Наталья Малышева — вице-чемпионка Европы (до 53 кг);

Вероника Чумикова — вице-чемпионка Европы (до 59 кг);

Алина Касабиева — бронзовый призер чемпионата Европы U23 (до 62 кг);

Елизавета Петлякова — чемпионка Европы U23 (до 68 кг).

Олимпийских чемпионов — Заура Угуева, Заурбека Сидакова и Абдулрашида Садулаева в списке нет. Пока или временно — неизвестно.

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Решения по гребцам, дзюдоистам и теннисистам — нет.

Единственное, что официально известно о российских теннисистах от главы федерации Шамиля Тарпищева, — все допущены.

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По рейтингу проходят: Даниил Медведев, Андрей Рублев (чемпион Токио-2020 в миксте), Карен Хачанов (серебро Токио-2020 в личке), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Уже обнародовано, что Рублев в Париже не выступит.

«Андрей не поедет на Игры в Париж. Сама только недавно узнала от него, что он не будет участвовать на Олимпиаде. Но он не сказал, почему. У него, конечно, было желание участвовать на этом турнире.



Думаю, это связано со здоровьем. Андрею просто надо найти время, чтобы вылечить свое горло. Полечить или удалить гланды. Он сейчас проходил курс лечения. Так понимаю, что после этого организм сильно ослаблен. Это мои предположения, а точные причины не знаю», — сказала мама теннисиста Марина Марьенко Sport24.

Хачанов ранее заявлял о желании сыграть, но в Париже его не будет.

«В принципе собираюсь, но, опять же, еще много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Очень много технических моментов, которые надо будет решить. Конечно же, я не раз говорил, что Олимпиада для меня — важное соревнование», — признавался Хачанов «СЭ».

Не выступит на Олимпиаде и Самсонова, которая заранее сообщила, что у нее много сомнений.

«Очков не дают, призовых нет, но еще больше давит, что нам даже в олимпийскую деревню нельзя будет [попасть]. Я пока не разбиралась в деталях, но мне игроки говорили, что нам нельзя будет там находиться.



Еще и грунт, у меня очень много очков в Торонто, Вашингтоне.



Очень много деталей таких… Я думаю, что Олимпиада должна быть Олимпиадой — с флагом и так далее», — цитирует Самсонову Sports.

Заменить Самсонову по олимпийскому рейтингу топ-56 может Анна Калинская. На место Рублева есть Павел Котов.

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Что же до тех, кто уже точно не сможет выступить в Париже не по причине добровольного отказа, если опираться на слова главного тренера сборной России по тхэквондо Вадима Иванова, никакого шанса оспорить решение или предоставить экстренную замену нет. И так, вероятно, будет работать не только в этом виде спорта. А значит, что дальше последует еще больше неприятных новостей, связанных со звездными спортсменами, которые ранее были замечены украинскими собирателями данных из соцсетей.

«У меня состоялся разговор с президентом Союза тхэквондо России Анатолием Тереховым, который мне сказал, что есть такое решение МОК, никто из наших спортсменов, завоевавших лицензии, до Олимпийских игр не допущен. Да, это окончательное решение. Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких‑либо объяснений. И замены спортсменов невозможны. Совершенно верно — никто из наших тхэквондистов не выступит на Олимпийских играх в Париже», — рассказал Иванов «Матч ТВ».