Россияне выиграли 38 золотых медалей в третий день игр БРИКС

По итогам трех дней соревнований в общекомандном зачете Россия занимает уверенное первое место, имея в активе 78 золотых наград. На второй позиции расположилась сборная Белоруссии, на третьем — сборная Китая.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.