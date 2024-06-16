За первые три дня Игр БРИКС сборная России завоевала 160 медалей
Сборная России за первые три дня Игр БРИКС в Казани завоевала 78 золотых, 52 серебряные и 30 бронзовых медалей. Из них в субботу, 15 июня, россияне завоевали 38 золотых наград.
Сборная России за первые три дня Игр БРИКС в Казани завоевала 78 золотых, 52 серебряные и 30 бронзовых медалей. Из них в субботу, 15 июня, россияне завоевали 38 золотых наград.
На втором месте в медальном зачете команда Белоруссии с 13 золотыми, 26 серебряными и 28 бронзовыми наградами. Закрывают тройку лидеров представители Китая — у них 11 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых медалей.
Игры стран БРИКС стартовали 12 июня и продлятся до 23 июня. В программе значатся 27 видов спорта, состязания по которым пройдут в Казани и Москве. Всего будет разыграно 387 комплектов медалей.
Ранее, 14 июня, сообщалось, что сборная России лидирует в медальном зачете на Играх БРИКС в Казани по итогам первого соревновательного дня. Российские спортсмены завоевали 16 золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. В первый день было разыграно 26 комплектов: в самбо, синхронном плавании, спортивной гимнастике, тяжелой атлетике и ушу.
Посол Игр, олимпийский чемпион Илья Захаров на церемонии открытия в Казани назвал соревнования глотком свежего воздуха для российских спортсменов. По его словам, обстановка на Играх напомнила атмосферу 2018 года, когда в России проходил чемпионат мира по футболу.