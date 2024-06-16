Журова: МОК давит на Россию, чтобы российские спортсмены бойкотировали Олимпиаду
Олимпийская чемпионка считает, что МОК было бы проще, если бы спортсмены из России не приехали в Париж.
Олимпийская чемпионка считает, что МОК было бы проще, если бы спортсмены из России не приехали в Париж.
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает давить на Россию, чтобы спортсмены бойкотировали Олимпийские игры в Париже. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее МОК опубликовал первую часть списка российских спортсменов, которые допущены к выступлению на предстоящей Олимпиаде. В списке не оказалось ряда сильнейших спортсменов, в частности — тхэквондистов.
«Что и следовало ожидать, но пока еще списка теннисистов нет, — сказала Журова. — Они сильные и могут подняться на пьедестал, а МОК это совсем не нужно. Теннис — один из ключевых видов спорта на Олимпиаде, он вызывает большой интерес. Для МОК опасно допускать российских сильных теннисистов».
«Давление со стороны МОК идет, чтобы мы сами отказались, а не как будто они запретили нам ехать, — продолжила Журова. — У них будет меньше проблем с безопасностью, меньше внимания к россиянам. Им проще, чтобы мы вообще не приехали в Париж. Надо ли нам делать им такой подарок, что мы сами не поедем?».
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.