Журова: МОК давит на Россию, чтобы российские спортсмены бойкотировали Олимпиаду

«Что и следовало ожидать, но пока еще списка теннисистов нет, — сказала Журова. — Они сильные и могут подняться на пьедестал, а МОК это совсем не нужно. Теннис — один из ключевых видов спорта на Олимпиаде, он вызывает большой интерес. Для МОК опасно допускать российских сильных теннисистов».

«Давление со стороны МОК идет, чтобы мы сами отказались, а не как будто они запретили нам ехать, — продолжила Журова. — У них будет меньше проблем с безопасностью, меньше внимания к россиянам. Им проще, чтобы мы вообще не приехали в Париж. Надо ли нам делать им такой подарок, что мы сами не поедем?».