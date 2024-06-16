В третий день Игр БРИКС российская сборная завоевала 38 золотых медалей
В третий день Спортивных игр стран БРИКС было разыграно 49 комплектов наград. Российские спортсмены выиграли 38 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых медалей.
В третий день Спортивных игр стран БРИКС было разыграно 49 комплектов наград. Российские спортсмены выиграли 38 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых медалей.
Больше всего медалей было разыграно на соревнованиях по лёгкой атлетике: 21 комплект. В каратэ, ушу и гребле было разыграно по 6 комплектов в каждом. В спортивной гимнастике было разыграно 5 комплектов наград, в тяжёлой атлетике — 3, а в синхронном плавании — 2 комплекта.
Российская легкоатлетка Эмилия Тангара заняла первое место в беге на 400 метров с барьерами среди девушек. В мужской категории этой же дистанции золото забрал также легкоатлет из России Фёдор Иванов. В соревнованиях по метанию молота золотую медаль также завоевал российский спортсмен Валерий Пронкин.
Три представителя России стали золотыми медалистами в дисциплине ушу-таолу: Анастасия Деева выиграла в категории тайцзицзянь, Кирилл-Зуи Бондаренко одержал победу в даошу, а Сандра Константинова заняла первое место в чанцюане.
Российские команды по спортивной гребле завоевали все 6 золотых медалей. Российские команды по синхронному плаванию также получили золотые медали в двух проводимых дисциплинах.
В дисциплине опорного прыжка на Играх БРИКС в области спортивной гимнастики российский спортсмен Никита Нагорный завоевал золотую медаль, а атлет из Казани Даниел Маринов стал вторым.
На соревнованиях по весовой категории до 102 кг в рамках турнира по тяжёлой атлетике золотую медаль получил Георгий Купцов из России, а в категории свыше 102 кг победу одержал Даниил Вагайцев. В категории женщин свыше 81 кг первое место получила российская тяжелоатлетка Виктория Орлова.
По результатам третьего дня Игр БРИКС состав лидеров в медальном зачёте остался прежним. В общем зачёте лидирует команда России (160 медалей), за ней следуют сборные Беларуси (67 медалей) и Китая (26 медалей). Замыкают пятёрку лучших Узбекистан (24 медали) и Бразилия (7 медалей).
Во второй день Игр БРИКС сборная завоевала 50 медалей. Сборная завоевала 24 золотые медали, 16 серебряных и 10 бронзовых.