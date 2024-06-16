В третий день Игр БРИКС российская сборная завоевала 38 золотых медалей

Больше всего медалей было разыграно на соревнованиях по лёгкой атлетике: 21 комплект. В каратэ, ушу и гребле было разыграно по 6 комплектов в каждом. В спортивной гимнастике было разыграно 5 комплектов наград, в тяжёлой атлетике — 3, а в синхронном плавании — 2 комплекта.

Российская легкоатлетка Эмилия Тангара заняла первое место в беге на 400 метров с барьерами среди девушек. В мужской категории этой же дистанции золото забрал также легкоатлет из России Фёдор Иванов. В соревнованиях по метанию молота золотую медаль также завоевал российский спортсмен Валерий Пронкин.

Три представителя России стали золотыми медалистами в дисциплине ушу-таолу: Анастасия Деева выиграла в категории тайцзицзянь, Кирилл-Зуи Бондаренко одержал победу в даошу, а Сандра Константинова заняла первое место в чанцюане.

Российские команды по спортивной гребле завоевали все 6 золотых медалей. Российские команды по синхронному плаванию также получили золотые медали в двух проводимых дисциплинах.

В дисциплине опорного прыжка на Играх БРИКС в области спортивной гимнастики российский спортсмен Никита Нагорный завоевал золотую медаль, а атлет из Казани Даниел Маринов стал вторым.

На соревнованиях по весовой категории до 102 кг в рамках турнира по тяжёлой атлетике золотую медаль получил Георгий Купцов из России, а в категории свыше 102 кг победу одержал Даниил Вагайцев. В категории женщин свыше 81 кг первое место получила российская тяжелоатлетка Виктория Орлова.

По результатам третьего дня Игр БРИКС состав лидеров в медальном зачёте остался прежним. В общем зачёте лидирует команда России (160 медалей), за ней следуют сборные Беларуси (67 медалей) и Китая (26 медалей). Замыкают пятёрку лучших Узбекистан (24 медали) и Бразилия (7 медалей).