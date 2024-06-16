16:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В третий день Игр БРИКС российская сборная завоевала 38 золотых медалей

В третий день Спортивных игр стран БРИКС было разыграно 49 комплектов наград. Российские спортсмены выиграли 38 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Больше всего медалей было разыграно на соревнованиях по лёгкой атлетике: 21 комплект. В каратэ, ушу и гребле было разыграно по 6 комплектов в каждом. В спортивной гимнастике было разыграно 5 комплектов наград, в тяжёлой атлетике — 3, а в синхронном плавании — 2 комплекта.

Российская легкоатлетка Эмилия Тангара заняла первое место в беге на 400 метров с барьерами среди девушек. В мужской категории этой же дистанции золото забрал также легкоатлет из России Фёдор Иванов. В соревнованиях по метанию молота золотую медаль также завоевал российский спортсмен Валерий Пронкин.

Три представителя России стали золотыми медалистами в дисциплине ушу-таолу: Анастасия Деева выиграла в категории тайцзицзянь, Кирилл-Зуи Бондаренко одержал победу в даошу, а Сандра Константинова заняла первое место в чанцюане.

Российские команды по спортивной гребле завоевали все 6 золотых медалей. Российские команды по синхронному плаванию также получили золотые медали в двух проводимых дисциплинах.

В дисциплине опорного прыжка на Играх БРИКС в области спортивной гимнастики российский спортсмен Никита Нагорный завоевал золотую медаль, а атлет из Казани Даниел Маринов стал вторым.

На соревнованиях по весовой категории до 102 кг в рамках турнира по тяжёлой атлетике золотую медаль получил Георгий Купцов из России, а в категории свыше 102 кг победу одержал Даниил Вагайцев. В категории женщин свыше 81 кг первое место получила российская тяжелоатлетка Виктория Орлова.

По результатам третьего дня Игр БРИКС состав лидеров в медальном зачёте остался прежним. В общем зачёте лидирует команда России (160 медалей), за ней следуют сборные Беларуси (67 медалей) и Китая (26 медалей). Замыкают пятёрку лучших Узбекистан (24 медали) и Бразилия (7 медалей).

Во второй день Игр БРИКС сборная завоевала 50 медалей. Сборная завоевала 24 золотые медали, 16 серебряных и 10 бронзовых.

Читайте также от «Коммерсантъ»
Стартовало голосование за титул Лучшего вратаря России
Соучастника убийства любовницы разведчика на СВО повесили
Аварии из эпохи СССР, запечатленные на фото
Какие наставления Путин дал сыну Кадырова
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь