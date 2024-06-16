И все-таки: Игры БРИКС — это круто или первый блин комом? Отвечают российские спортсмены | Источник: Спорт-Экспресс

Игры БРИКС идут в Казани четвертый день, Россия ожидаемо разносит всех в медальном зачете, после трех дней имея 78 золотых наград против 13 у Белоруссии и 11 у Китая. По моим подсчетам, за три дня соревнований поучаствовали в них ровно 30 стран.

При этом билеты на Игры продаются здорово, на центральной пешеходной улице Баумана международный вайб, а на некоторых соревнованиях абсолютно сумасшедшая атмосфера. Посмотрите, как сборная России праздновала победу в командном турнире по настольному теннису — даже если над седьмым составом сборной Китая, это все равно легендарно.

Или легкая атлетика на обновленном «Центральном» в субботу. Как минимум тысяча болельщиков, охота за плюшевым талисманом Игр Бриксиком в магазине, неплохое представительство стран, от Эритреи до Бразилии, хотя на церемонии награждения диктор настолько привык к объявлению побед России, что первое золото белорусов объявил так: «Звучит гимн Российской… Республики Беларусь». Полина Кнороз выиграла с результатом 4,80 — он выше, чем у победительницы прошедшего чемпионата Европы.

«СЭ» собрал самые яркие цитаты об Играх и отношении к ним российских спортсменов.

Алина Загитова, посол Игр:

— На Играх БРИКС есть соревновательный момент, они похожи на Олимпийские игры отчасти. Я побывала на ушу, спортивной гимнастике, приехала на легкую атлетику, хотя мама меня иногда ею пугала в детстве. Было бы интересно организовать и Зимние игры. Думаю, они бы получили популярность в нашей стране.

Олег Мусохранов, тяжелоатлет (серебряный призер Игр):

— Соревнования на высшем уровне, я выступал и на первенстве Европы, и на чемпионатах Европы. Ничем не уступают Игры БРИКС значительным, большим соревнованиям. Мне все очень нравится. Все, что нужно спортсменам, все есть.

Артем Окулов | Источник: bricskazan2024.games

Артем Окулов, тяжелоатлет (чемпион Игр):

— В данной обстановке я рад, что вообще кто-то приехал. И приехали довольно неплохие спортсмены, которые навязывают борьбу. По организации никаких вопросов, для международных соревнований Игры на неплохом уровне. Я с 2013 года езжу по разным стартам, и мне здесь нравится. Для всех это неплохой международный старт.

Давайте без вранья: этот вес (победный. — Прим. «СЭ») я поднимаю на тренировке. По-хорошему, с заключительного веса я должен был начинать. Но сложилась борьба с белорусом Курловичем, пришлось сделать так. Мы тут работаем на результат, для России, для местных зрителей, не на свои хотелки. А наподниматься я еще успею.

Кристина Макаренко, бегунья (чемпионка Игр):

— Очень приятно, когда есть флаг, когда есть форма сборной. Давно забытые ощущения. У меня в последний раз это было 10 лет назад. Наивно ли сравнивать Игры БРИКС с Олимпиадой? Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Поэтому, разумеется, полный бред сравнивать их. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще.

Полина Кнороз, прыгунья с шестом (чемпионка Игр):

— Я очень рада, все сложилось, как должно было. Половину заслуги за золото нужно отдать зрителям. Я не могу вспомнить, когда последний раз выступала в российской форме на международных соревнованиях. Думаю, это первый раз жизни. Конечно, осадок от пропуска чемпионата Европы остался. Вы же сами понимаете, золото Европы и золото БРИКС — несравнимые величины. Конечно, хотела бы выиграть там. От Игр БРИКС я ничего не ждала, я знала своих соперников заранее, я их давно знаю.

Даниел Маринов, гимнаст (чемпион Игр):

— Очень рад, что теперь после победы на Играх БРИКС могу поступить в этот вуз без экзаменов, но в любом случае ЕГЭ буду сдавать, 19 июня у меня будет экзамен по биологии. Планирую получить специальность тренера.

Артур Далалоян, гимнаст (серебряный призер Игр):

— Классные впечатления. Этот турнир можно сравнить с международными соревнованиями, что хорошо и только плюс в копилку гимнастов, эти эмоции — топ. Это хороший толчок и возможность проявить себя для молодых спортсменов.

Артур Далалоян | Источник: bricskazan2024.games

Давид Белявский, гимнаст (четвертое место):

— На самом деле мы, как только прилетели, сразу прочувствовали, что это турнир серьезного уровня. Нас красиво встретили в аэропорту, привезли в деревню атлетов. Везде символика Игр БРИКС. Я был на многих соревнованиях, в том числе и на международных, и далеко не везде так встречают, так готовятся. Так что это серьезный и важный турнир, атмосфера подходящая.

Конкуренция? Надо посмотреть по финалам, я пока что не следил особо за спортсменами из других стран, больше смотрел за нашими. Плюс я не знаю, как прошла первая смена, посмотрим, как будут складываться следующие дни. Мы все понимаем, из-за чего не приехал Китай, поэтому я нормально к этому отношусь. Конечно, здорово было бы увидеть их здесь, как и другие сильные сборные, но у них впереди Олимпийские игры. Никто не хочет рисковать.

Светлана Колесниченко, синхронистка (чемпионка Игр):

— Я рада, что выступаю здесь, Игры БРИКС являются крупными международными соревнованиями, поэтому победить здесь очень почетно.

Кира Ювченко, гребчиха (чемпионка Игр):

— Что значит «нормальные соперники»? Я бы так не делила, на нормальных и ненормальных. Что такое хорошо и что такое плохо, как говорилось в стихотворении. Как относиться к соревнованиям — дело каждого спортсмена, но я думаю о том, что каждого соперника нужно уважать и каждый атлет имеет право на хорошее отношение. До того как щелкнул секундомер, дали старт судьи, до начала любой игры абсолютно все равны. Неважно, кто откуда приехал.