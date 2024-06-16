21:35 (мск), источник: ТАСС

Российские спортсмены завоевали 33 золотые медали в четвертый день Игр БРИКС

Сборная России занимает первое место в медальном зачете, завоевав за четыре соревновательных дня 111 золотых наград.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Представители России выиграли 33 золотые медали в четвертый соревновательный день Игр БРИКС. Соревнования проходят в Казани.

Также в воскресенье россияне завоевали 28 серебряных и 18 бронзовых наград.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете. За четыре соревновательных дня россияне выиграли 111 золотых, 80 серебряных, 48 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Белоруссии (20−34−39), на третьей строчке располагается команда Китая (17−11−8).

17 июня на Играх БРИКС будут разыграны три комплекта медалей.

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