Российские спортсмены завоевали 33 золотые медали в четвертый день Игр БРИКС
Сборная России занимает первое место в медальном зачете, завоевав за четыре соревновательных дня 111 золотых наград.
Сборная России занимает первое место в медальном зачете, завоевав за четыре соревновательных дня 111 золотых наград.
КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Представители России выиграли 33 золотые медали в четвертый соревновательный день Игр БРИКС. Соревнования проходят в Казани.
Также в воскресенье россияне завоевали 28 серебряных и 18 бронзовых наград.
Сборная России занимает первое место в медальном зачете. За четыре соревновательных дня россияне выиграли 111 золотых, 80 серебряных, 48 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Белоруссии (20−34−39), на третьей строчке располагается команда Китая (17−11−8).
17 июня на Играх БРИКС будут разыграны три комплекта медалей.