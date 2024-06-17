В МОК не намерены дополнительно проверять допущенных до Олимпиады российских спортсменов
На данный момент к Играм допущены 14 россиян.
На данный момент к Играм допущены 14 россиян.
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен устраивать дополнительных проверок для уже допущенных к выступлению на Олимпийских играх российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в МОК.
«Все проверки по уже опубликованным спортсменам завершены. Новые не запланированы», — говорится в сообщении.
15 июня Международный олимпийский комитет опубликовал первый список из допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из России и Белоруссии. Из российских спортсменов до Олимпиады допущены велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.