«Золото» Игр БРИКС завоевала воронежская спортсменка Светлана Аплачкина

В воскресенье, 16 июня, Светлана Аплачкина принесла еще одну золотую медаль в копилку воронежских спортсменов на Играх стран БРИКС, проходящих в Казани. Она одержала уверенную победу в беге на 1,5 км с результатом 4 минуты 12,06 секунды. В министерстве физкультуры и спорта Воронежской области поздравили спортсменку с заслуженной победой.