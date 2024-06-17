«Золото» Игр БРИКС завоевала воронежская спортсменка Светлана Аплачкина
Бегунья победила на дистанции 1,5 км.
Бегунья победила на дистанции 1,5 км.
В воскресенье, 16 июня, Светлана Аплачкина принесла еще одну золотую медаль в копилку воронежских спортсменов на Играх стран БРИКС, проходящих в Казани. Она одержала уверенную победу в беге на 1,5 км с результатом 4 минуты 12,06 секунды. В министерстве физкультуры и спорта Воронежской области поздравили спортсменку с заслуженной победой.
Второе место на дистанции 1,5 км заняла Яна Перепелица с результатом 4 минуты 13 секунд. «Бронза» досталась Юлии Поповой — 4:13,91.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что воронежская легкоатлетка Эмилия Тангара на Играх стран БРИКС стала чемпионкой в беге на 400 м с барьерами. Спортсменка преодолела дистанцию за 55,66 секунды, установив личный рекорд.