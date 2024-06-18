На Играх БРИКС в Казани единственный синхронист Мальцев занял первое место

На Играх БРИКС в Казани синхронист Александр Мальцев занял первое место. Он выступил в произвольной программе, сообщили организаторы.

28-летний спортсмен набрал 211,6 балла. Однако он был единственным участником соревнований. По словам Мальцева, его не волнует отсутствие конкуренции. Он был настроен показать максимально хорошее исполнение программы.

Для четырехкратного чемпиона мира по синхронному плаванию это вторая золотая медаль на турнире. Ранее он стал победителем технической программы, оставив позади пловца из Таиланда Кантинана Адисаисирибутра.