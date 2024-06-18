Белорусы завоевали 11 медалей в шестой день Игр БРИКС

Во вторник, 18 июня, копилка белорусской команды пополнилась на одиннадцать наград — четыре серебряные и семь бронзовых. На вторую ступень пьедестала сегодня поднимались прыгуны в воду Сергей Малашонок и Александр Колосков (вышка, 10 м), Александра Альшаник и Алена Забродская (трамплин, 3 м), шахматист Максим Царук (рапид), а также сборная Беларуси по фиджитал-баскетболу в составе Сергея Вабищевича, Максима Сазонова, Максима Лютыча и Сергея Суханова.



Бронзовые медали завоевали борцы Димчик Батомункуев (до 57 кг), Андрей Бекренев (до 65 кг), Нюргун Скрябин (до 70 кг), Егор Акулич (до 74 кг), Аркадий Погосян (до 86 кг) и Ярослав Иодковский (до 92 кг), а также прыгуны в воду Владислав Сонин и Евгений Кондратович (трамплин, 3 м). Таким образом, после шести соревновательных дней Игр БРИКС в активе белорусской делегации уже 106 наград казанского форума: 19 золотых, 40 серебряных и 47 бронзовых.