Минобразования Молдавии ведет расследование участия атлетов на Играх БРИКС

Источник: Соцсети

В ведомстве сообщили, что взяли на заметку предполагаемое участие молдавских спортсменов в соревнованиях БРИКС.

«Министерство запросило разъяснения у федераций, к которым принадлежат спортсмены — Ассоциации по единоборствам, Федерации дзюдо, Федерации самбо, Федерации художественной гимнастики. Если в результате внутреннего расследования выяснится, что федерации сознательно допустили делегацию спортсменов к участию, они рискуют сокращением или приостановкой финансирования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобразования.

Подчеркивается, что федерации не могут делегировать членов национальных сборных на международные спортивные соревнования без предварительного согласования с министерством, что делается за 14 дней до проведения соревнований. «Федерации могут наказать спортсменов, участвующих в соревнованиях несанкционированно, исключив их из состава сборной», — поясняется в сообщении.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.

Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил 7 июня, что его министерство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением молдавских артистов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В первый день работы ПМЭФ открылся стенд «Молдавский двор». Во время открытия артисты ансамбля «Жок» в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили молдавский танец. Минкультуры Молдавии в четверг приняло решение, что директор ансамбля «Жок» Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива в связи с выступлением четырех танцоров ансамбля на ПМЭФ. Коллектив ансамбля подал петицию в поддержку своего руководителя.