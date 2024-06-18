18 июня, источник: Спорт РИА Новости

Сборная России с 131 золотой медалью возглавила общий зачет Игр БРИКС

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Сборная России лидирует в общем медальном зачете Игр БРИКС в Казани после шестого дня соревнований.

Сборная России с 131 золотой медалью возглавила общий зачет Игр БРИКС | Источник: РИА Новости

По итогам шести дней россияне завоевали 131 золотую, 80 серебряных и 51 бронзовую награду. На второй строчке располагаются белорусы (19−40−47), на третьем месте — сборная Китая (17−12−9).

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.

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