Сборная России с 131 золотой медалью возглавила общий зачет Игр БРИКС

По итогам шести дней россияне завоевали 131 золотую, 80 серебряных и 51 бронзовую награду. На второй строчке располагаются белорусы (19−40−47), на третьем месте — сборная Китая (17−12−9).

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.