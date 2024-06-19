Главу WADA вызвали в конгресс США | Источник: Спорт РИА Новости

В мае члены палаты представителей США обратились в министерство юстиции США и Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой начать официальное расследование из-за ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов в 2021 году. Конгрессмены заподозрили Китай в «широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции» на Олимпийских играх, а также сравнили эту ситуацию с допинговом скандалом вокруг российского спорта.

На слушаниях, которые назначены на 25 июня, помимо Баньки, также будут присутствовать 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, четырехкратная олимпийская чемпионка Эллисон Шмитт, а также глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

«Олимпийские спортсмены посвящают годы своей жизни совершенствованию своего мастерства, чтобы представлять США на мировой арене. Они, как и спортсмены из любой другой страны, заслуживают того, чтобы соревноваться на равных условиях, где нет запрещенных препаратов», — говорится в заявлении инициаторов слушаний Кэти Макморрис-Роджерс и Моргана Гриффита.