«Матч ТВ» отстранил комментатора на Играх БРИКС после скандала

Источник: Соцсети

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого, который во время работы на Играх БРИКС заявил о «шмарах», которые не нужны для «хорошей генетики». Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

В своем телеграм-канале он назвал высказывание Иваницкого «грубым и некорректным». «Несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей», — добавил Тащин.

Он уточнил, что Иваницкий не является штатным сотрудником субхолдинга и привлекается только на соревнования по единоборствам. «Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы на Играх БРИКС», — добавил он.

Вызвавшее скандал высказывание Иваницкий допустил, когда комментировал выход российского самбиста Кирилла Князькова. «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — сказал комментатор.

Позже Иваницкий заявил изданию «Подъём», что «даже не представляет», кого могли задеть или оскорбить его слова. Он пояснил, что под «шмарами» имел ввиду «теток, которые вешаются на хороших парней». «Что там, шмары обиделись, что ли?» — добавил комментатор.