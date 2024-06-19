19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская рекордсменка мира заявила, что ей неинтересна Олимпиада

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова оценила свои шансы выступать на Олимпийских играх в Париже.

Российская рекордсменка мира заявила, что ей неинтересна Олимпиада | Источник: Спорт РИА Новости

Чикунова установила мировой рекорд на чемпионате России в апреле 2023 года. В финале она проплыла дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты 17,55 секунды. Россиянка превзошла достижение Татьяны Схунмакер из ЮАР (2.18,95), установленное на Олимпийских играх в Токио.

«Я думаю, шансы до сих пор есть. Все зависит только от меня, от того, захочу ли я воспользоваться этим шансом или нет. Насколько я знаю, еще будут открытые чемпионаты в разных странах, на которые можно приехать, проплыть по квалификационному времени, получить нейтральный статус и отправиться в Париж. Но я уже говорила, что мне это неинтересно», — заявила Чикунова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».

Чикуновой 19 лет, она является чемпионкой Европы на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.

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