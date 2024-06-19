Российская рекордсменка мира заявила, что ей неинтересна Олимпиада

«Я думаю, шансы до сих пор есть. Все зависит только от меня, от того, захочу ли я воспользоваться этим шансом или нет. Насколько я знаю, еще будут открытые чемпионаты в разных странах, на которые можно приехать, проплыть по квалификационному времени, получить нейтральный статус и отправиться в Париж. Но я уже говорила, что мне это неинтересно», — заявила Чикунова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».