Российская рекордсменка мира заявила, что ей неинтересна Олимпиада
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова оценила свои шансы выступать на Олимпийских играх в Париже.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российская пловчиха, рекордсменка мира Евгения Чикунова оценила свои шансы выступать на Олимпийских играх в Париже.
Чикунова установила мировой рекорд на чемпионате России в апреле 2023 года. В финале она проплыла дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты 17,55 секунды. Россиянка превзошла достижение Татьяны Схунмакер из ЮАР (2.18,95), установленное на Олимпийских играх в Токио.
«Я думаю, шансы до сих пор есть. Все зависит только от меня, от того, захочу ли я воспользоваться этим шансом или нет. Насколько я знаю, еще будут открытые чемпионаты в разных странах, на которые можно приехать, проплыть по квалификационному времени, получить нейтральный статус и отправиться в Париж. Но я уже говорила, что мне это неинтересно», — заявила Чикунова в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».
Чикуновой 19 лет, она является чемпионкой Европы на короткой воде на дистанции 200 метров брассом.