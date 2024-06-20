«Меня отстранили не из-за “шмар”». Комментатор Иваницкий — о скандале на Играх БРИКС

Напомним, во время соревнований по самбо, Иваницкий, представляя россиянина Кирилла Князькова, назвал спортсмена женихом и предложил девушкам присмотреться к нему. К этим словам он добавил «всякие шмары нам не нужны». После этого генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что Иваницкий больше не будет работать на Играх БРИКС.

«Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за “шмар”, а из-за “русича”. Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав. Я это сейчас понимаю. Но я также понимаю, что любое падение — это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться», — цитирует Иваницкого NEWS.ru.