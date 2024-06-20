Киев потребовал отстранить 12 российских дзюдоистов от Олимпиады
НОК Украины потребовал не допускать 12 российских дзюдоистов на Олимпиаду.
НОК Украины потребовал не допускать 12 российских дзюдоистов на Олимпиаду.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию дзюдо (IJF) с требованием отстранить 12 российских дзюдоистов от участия в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Такое сообщение 20 июня было опубликовано на сайте Национального олимпийского комитета Украины.
«Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию дзюдо (IJF). Подписанты просят обратить внимание на то, что эти спортсмены не соответствуют достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN)», — говорится в сообщении.
В заключении сообщения отмечается, что Украина по-прежнему считает, что нужно ввести запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в любых международных соревнованиях в любом статусе, пока идет специальная военная операция (СВО).
В письме идет речь о недопуске до соревнований дзюдоистов Инала Тасоева, Мадины Таймазовой, Тимура Арбузова, Рамазана Абдулаева, Михаила Игольникова, Даниила Лаврентьева, Мурада Чопанова, Матвея Каниковского, Дали Лилуашвили, Алисы Старцевой, Дарьи Курбонмамадовой и Сабины Гилязовой.
Ранее, 15 июня МОК назвал первых 14 допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из РФ. Среди борцов до соревнований допущены Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.
До этого, 13 июня, стало известно о том, что всех российских теннисистов из заявки допустили к участию в Олимпиаде в Париже. По словам президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева игроки, которые были отобраны по рейтингу на Олимпиаду, не вызвали никаких нареканий со стороны ITF.
6 июня, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024, не опасаясь, что тем самым они нарушат российский закон. Он сообщил, что страна уже получила 49 лицензий в семи видах спорта — тхэквондо, прыжки на батуте, дзюдо, теннис, велоспорт-шоссе, спортивная борьба и гребля на байдарках и каноэ.
8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются к вспомогательному персоналу.