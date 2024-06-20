Киев потребовал отстранить 12 российских дзюдоистов от Олимпиады

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию дзюдо (IJF) с требованием отстранить 12 российских дзюдоистов от участия в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Такое сообщение 20 июня было опубликовано на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

«Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию дзюдо (IJF). Подписанты просят обратить внимание на то, что эти спортсмены не соответствуют достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AIN)», — говорится в сообщении.

В заключении сообщения отмечается, что Украина по-прежнему считает, что нужно ввести запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в любых международных соревнованиях в любом статусе, пока идет специальная военная операция (СВО).

В письме идет речь о недопуске до соревнований дзюдоистов Инала Тасоева, Мадины Таймазовой, Тимура Арбузова, Рамазана Абдулаева, Михаила Игольникова, Даниила Лаврентьева, Мурада Чопанова, Матвея Каниковского, Дали Лилуашвили, Алисы Старцевой, Дарьи Курбонмамадовой и Сабины Гилязовой.

Ранее, 15 июня МОК назвал первых 14 допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из РФ. Среди борцов до соревнований допущены Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

До этого, 13 июня, стало известно о том, что всех российских теннисистов из заявки допустили к участию в Олимпиаде в Париже. По словам президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева игроки, которые были отобраны по рейтингу на Олимпиаду, не вызвали никаких нареканий со стороны ITF.

6 июня, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2024, не опасаясь, что тем самым они нарушат российский закон. Он сообщил, что страна уже получила 49 лицензий в семи видах спорта — тхэквондо, прыжки на батуте, дзюдо, теннис, велоспорт-шоссе, спортивная борьба и гребля на байдарках и каноэ.