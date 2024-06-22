Сборная России с 212 золотыми медалями возглавляет общий зачет Игр БРИКС
Россия с 212 золотыми медалями продолжает возглавлять общий зачет Игр БРИКС.
Россия с 212 золотыми медалями продолжает возглавлять общий зачет Игр БРИКС.
КАЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Сборная России завоевала 212 золотых медалей по итогам девяти соревновательных дней Игр БРИКС, ранее досрочно выиграв общекомандный медальный зачет турнира.
В четверг сборная России стала недосягаемой для конкурентов в общекомандном зачете.
На счету сборной России стало 212 золотых, 123 серебряных и 83 бронзовых медалей. На второй строчке располагаются белорусы (46−66−87), на третьем месте — сборная Китая (19−18−13).
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.