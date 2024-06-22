Сборная России с 212 золотыми медалями возглавляет общий зачет Игр БРИКС

На счету сборной России стало 212 золотых, 123 серебряных и 83 бронзовых медалей. На второй строчке располагаются белорусы (46−66−87), на третьем месте — сборная Китая (19−18−13).

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран мира, они разыграют 387 комплектов медалей.