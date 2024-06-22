11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мужчину в Париже обвинили в подготовке нападений во время Олимпиады

ПАРИЖ, 22 июн — РИА Новости. Молодому человеку в Париже предъявили обвинения в подготовке нападений во время Олимпийских игр в городе и заключили его под стражу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник.

Мужчину в Париже обвинили в подготовке нападений во время Олимпиады | Источник: Freepik / vwalakte

Как отмечается, правоохранители подозревают, что этот мужчина связан с несовершеннолетним, которого также 13 июня заключили под стражу. По словам источника телеканала, молодые люди обвиняются в том, что через соцсети планировали насильственные действия, в частности, против евреев.

«В пятницу молодому человеку 19 лет, живущему в регионе Иль-де-Франс предъявили обвинения по подозрению в планировании нападений во время Олимпийских игр», — сообщает телеканал.

Согласно сообщению, мужчину подозревают в преступном террористическом сговоре, а также в приобретении и владении оружием в связи с террористической деятельностью.

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

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