Мамедов: на Играх БРИКС нет глупостей, в отличие от других международных стартов
Президент Федерации фехтования России отметил, что на Играх БРИКС спортсмены «ничего не стесняются и никуда не оглядываются».
Президент Федерации фехтования России отметил, что на Играх БРИКС спортсмены «ничего не стесняются и никуда не оглядываются».
КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Большое количество ограничений и глупостей действует в отношении россиян на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фехтования России, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов.
«Даже если кто-то нейтральный выезжает, там это нельзя, то нельзя, нельзя показывать национальную принадлежность. Столько ограничений и глупостей, которых здесь, на Играх БРИКС, нет. Здесь ребята ходят в форме сборной страны, ничего не стесняются и никуда не оглядываются. Ребята чувствуют себя свободно в нашей свободной стране», — сказал Мамедов.
На Играх БРИКС в Казани разыгрывается 387 комплектов наград. Соревнования завершатся 23 июня. Сборная России досрочно выиграла медальный зачет.
10 марта конгресс Международной федерации фехтования (FIE) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. В мае Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE.