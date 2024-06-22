Мамедов: на Играх БРИКС нет глупостей, в отличие от других международных стартов

«Даже если кто-то нейтральный выезжает, там это нельзя, то нельзя, нельзя показывать национальную принадлежность. Столько ограничений и глупостей, которых здесь, на Играх БРИКС, нет. Здесь ребята ходят в форме сборной страны, ничего не стесняются и никуда не оглядываются. Ребята чувствуют себя свободно в нашей свободной стране», — сказал Мамедов.