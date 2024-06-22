22 июня, источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в десятый день Игр БРИКС довела число золотых медалей до 262

КАЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Сборная России завоевала 262 золотые медали по итогам десяти соревновательных дней Игр БРИКС.

Сборная России в десятый день Игр БРИКС довела число золотых медалей до 262 | Источник: РИА Новости

В субботу отечественные спортсмены выиграли еще 50 наград высшей пробы. Теперь в активе у сборной России 262 золотые, 141 серебряная и 99 бронзовых медалей. На втором месте располагаются белорусы (55−85−107), на третьем месте — сборная Китая (20−24−18).

В четверг сборная России стала недосягаемой для конкурентов в общекомандном зачете.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.

Как заявил Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия, Игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств.

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