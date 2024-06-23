Сборная США привезет в Париж свои кондиционеры | Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сборная США привезет кондиционеры для своих спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на генерального директора Олимпийского комитета США Сару Хиршланд.

Отмечается, что решение национальной команды противоречит планам организаторов соревнований по сокращению выбросов углекислого газа. Хиршланд заявила, что американская команда ценит усилия, направленные на защиту экологии, однако первоочередной задачей является забота о спортсменах.

«В наших беседах со спортсменами это было очень важным приоритетом, по мнению спортсменов, это является критически важным компонентом их работоспособности», — сказала Хиршланд.

В Олимпийской деревне будет использоваться система охлаждающих труб под полом. Ранее газета Washington Post сообщала, что сборные Германии, Австралии, Италии, Канады и Великобритании также планируют привезти кондиционеры во Францию.