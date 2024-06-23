В десятый день Игр БРИКС российская сборная завоевала 50 золотых медалей

Заключительные соревнования по художественной гимнастике на Играх БРИКС завершились в Центре гимнастики, где было вручено 14 комплектов наград. Российские и белорусские гимнастки разделили золото в групповых упражнениях, а в индивидуальных выступлениях отличились Анна Попова, Лала Крамаренко, Диана Чугунихина и Мария Борисова. Всего российская сборная выиграла 18 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали.

В Центре бокса и настольного тенниса прошли финальные бои по боксу. Среди мужчин победителями стали Владимир Мнацаканян, Баир Батлаев и Максим Кузнецов. В женском турнире золото получили Анна Аэдма, Людмила Воронцова и Надежда Голубева. Российские боксёры завоевали 24 медали, узбекские — 19, индийские — 9, китайские — 7.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Играх БРИКС завершились финальными заездами. В командных гонках на 200 и 500 метров победили команды Беларуси и России.

В финале соревнований по фехтованию в казанском центре волейбола «Санкт-Петербург» российские шпажистки также заняли первое место в соревновании. В соревнованиях по фехтованию с рапирой среди мужчин российская команда также завоевала «золото». День завершился финалом соревнований по фехтованию с саблей, где российская команда одолела сборную Азербайджана в финале.

В соревнованиях по футбольному двоеборью победу также одержала российская сборная, обыгравшая команду из Казахстана в финале.

Всего по результатам 10 дней Спортивных игр стран БРИКС сборная России завоевала 502 медали, среди которых 262 золотые, 141 серебряная и 99 бронзовых.