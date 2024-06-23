Результат Беларуси на Играх БРИКС составил 247 медалей

За одиннадцать соревновательных дней представители нашей страны выиграли 247 медалей: 55 золотых, 85 серебряных и 107 бронзовых. Наибольший урожай был собран в гребле на байдарках и каноэ — 50 наград (16−14−20). Ровно три десятка наград увезли легкоатлеты (9−12−9), 24 раза на подиум поднимались пловцы (13−4−7).



По девятнадцать медалей было получено в спортивной борьбе (3−6−10) и художественной гимнастике (2−10−7), пятнадцать призов завоевали представители академической гребли (4−7−4). По одиннадцать попаданий на пьедестал у самбистов (2−6−3) и боксеров (0−3−8).



Девять наград Игр БРИКС выиграли тяжелоатлеты (2−3−4), восемь — фехтовальщики (0−4−4), по семь — представители синхронного плавания (1−4−2) и спортивной гимнастики (1−0−6). Пять медалей в активе национальных команд по дзюдо (2−2−1), каратэ (0−3−2) и прыжкам в воду (0−2−3).



По четыре награды Беларуси принесли спортсмены в ушу (0−1−3), бадминтоне (0−0−4) и борьбе на поясах (0−0−4), еще трижды призерами форума становились наши всадники (0−0−3). По две медали на счету теннисистов (0−2−0) и шахматистов (0−1−1), по одной — в фиджитал-баскетболе (серебро), настольном теннисе (бронза) и корэше (бронза).



Больше всего золотых медалей Игр БРИКС (пять) из нашей команды завоевала байдарочница Марина Литвинчук, четырехкратными чемпионами стали гребец Владислав Кравец, а также пловцы Илья Шиманович, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. Без наград остались только представители брейкинга и фиджитал-футбола.