Казахстан добыл историческую лицензию на Олимпиаду

Источник: olympic.kz

Квоту спортсмен завоевал по итогам выступления на отборочном турнире в Будапеште. Закиров дошел до финала, где показал второй результат, уступив би-бою Lee из Нидерландов. Третье место занял Hong10 из Южной Кореи.

В сумме по итогам двух этапов квалификационной серии Амир набрал 71 очко (на старте в Шанхае он стал 15-м). В общем зачете казахстанский би-бой занял шестое место, что и позволило ему взять путевку.