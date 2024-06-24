Олимпийский комитет России выразил соболезнования из-за теракта в Дагестане
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Служба информации Олимпийского комитета России (ОКР) выразила соболезнования родным и близким погибших в серии терактов Махачкале и Дербенте.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Служба информации Олимпийского комитета России (ОКР) выразила соболезнования родным и близким погибших в серии терактов Махачкале и Дербенте.
«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования семьям погибших в результате ужасающих трагедий, произошедших в Севастополе и Дагестане. Желаем сил, здоровья и скорейшего восстановления всем пострадавшим, за чьи жизни продолжают бороться врачи», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ОКР.
Также почтил память погибших президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.
«Давайте помолимся вместе за всех пострадавших в этой ужасной трагедии. За всех усопших, в частности, за отца Николая — настоятеля Дербентского храма», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «теракт». В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.