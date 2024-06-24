Олимпийский комитет России выразил соболезнования из-за теракта в Дагестане | Источник: Спорт РИА Новости

«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования семьям погибших в результате ужасающих трагедий, произошедших в Севастополе и Дагестане. Желаем сил, здоровья и скорейшего восстановления всем пострадавшим, за чьи жизни продолжают бороться врачи», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ОКР.

Также почтил память погибших президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.

«Давайте помолимся вместе за всех пострадавших в этой ужасной трагедии. За всех усопших, в частности, за отца Николая — настоятеля Дербентского храма», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье «теракт». В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Республике Дагестан введен правовой режим контртеррористической операции.