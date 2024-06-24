21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России победила в общекомандном зачете Игр БРИКС

Сборная России завоевала 266 золотых медалей по итогам Игр БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сборная России одержала победу в общекомандном зачете Игр БРИКС, завоевав по итогам соревнований 266 золотых медалей.

В понедельник в Москве соревнованиями по акробатическому рок-н-роллу завершилась программа Игр БРИКС. В классе В победу одержала российская пара, второе место заняли спортсмены из Египта, третье — представители Молдавии. В классе М лучшими стали россияне, второе место у венгерской пары, третье — у дуэта из Египта.

Сборная России завоевала 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медали. Далее идут команды Белоруссии (55−85−107) и Китая (20−24−18).

Игры БРИКС проходили с 12 по 24 июня. В соревнованиях приняли участие около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.

Как заявил Владимир Путин в обращении к участникам церемонии открытия, Игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств.

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