Сборная России победила в общекомандном зачете Игр БРИКС

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Сборная России одержала победу в общекомандном зачете Игр БРИКС, завоевав по итогам соревнований 266 золотых медалей.

В понедельник в Москве соревнованиями по акробатическому рок-н-роллу завершилась программа Игр БРИКС. В классе В победу одержала российская пара, второе место заняли спортсмены из Египта, третье — представители Молдавии. В классе М лучшими стали россияне, второе место у венгерской пары, третье — у дуэта из Египта.

Сборная России завоевала 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую медали. Далее идут команды Белоруссии (55−85−107) и Китая (20−24−18).

Игры БРИКС проходили с 12 по 24 июня. В соревнованиях приняли участие около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, они разыграли 387 комплектов медалей.