WADA упрекнуло USADA за количество тестируемых американских спортсменов

Уточняется, что в 2023 году USADA взяла 7773 пробы у 3011 спортсменов. «Это весьма неутешительный результат, учитывая численность населения страны, большое количество спортсменов и размер олимпийской сборной», — заявили в WADA.

В организации отметили, что в России, Италии, Великобритании, Китае и Франции спортсменов проверяли на допинг чаще. «Тем не менее, чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности своих иностранных соперников», — говорится в заявлении.