15:23 (мск), источник: Lenta.Ru

WADA упрекнуло USADA за количество тестируемых американских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) упрекнуло Американское антидопинговое агентство (USADA) за количество тестируемых спортсменов в США. Заявление опубликовано на сайте WADA.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что в 2023 году USADA взяла 7773 пробы у 3011 спортсменов. «Это весьма неутешительный результат, учитывая численность населения страны, большое количество спортсменов и размер олимпийской сборной», — заявили в WADA.

В организации отметили, что в России, Италии, Великобритании, Китае и Франции спортсменов проверяли на допинг чаще. «Тем не менее, чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков, USADA пытается подорвать уверенность американских спортсменов в честности своих иностранных соперников», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что главу WADA Витольда Баньку вызвали в Конгресс США. Он отказался от вызова.

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