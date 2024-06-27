Американцы сцепились с WADA. Козыряют даже Россией и Валиевой | Источник: Спорт РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало заявление своего президента Витольда Баньки, в котором тот раскритиковал продолжающиеся в США попытки обвинить организацию в неквалифицированном или даже предвзятом подходе к делу китайских пловцов. Корреспондент РИА Новости Спорт — о новых витках конфронтации, в которой обе стороны выкладывают совсем уж неожиданные козыри — российские.

Не поверили в стакан деда Валиевой, но поверили в кухню отеля

Предыстория. 23 ведущих китайских пловца сдали в канун 2021 года положительные пробы на триметазидин. Вещество, которое будет через год обнаружено в организме российской фигуристки Камилы Валиевой. И у китайцев, и у россиянки концентрация триметазидина мизерная — на уровне порога обнаружения. Но если в случае с Камилой WADA потребовало максимально строгого наказания и в итоге через Спортивный арбитражный суд (CAS) его добилось, то с версией Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о случайном загрязнении ведомство Баньки охотно согласилось.

Хотя слабых мест в китайской теории достаточно. Они утверждали, что триметазидин оказался чуть ли не распылен по кухне в отеле, где жили пловцы — хотя непонятно, как это соотносится с фактом, что это лекарство выпускается в капсулах, который, собственно, и не позволил стороне Валиевой аргументировать версию с загрязнением пробы через стакан дедушки. Также крайне странно, что, по утверждению китайской стороны, следы триметазидина повсеместно обнаружили в отеле через два месяца после сдачи спортсменами положительных проб, при том что это был разгар пандемии коронавируса и тщательную уборку и дезинфекцию всех поверхностей должны были проводить по несколько раз в день. Наконец, буквально на днях немецкий телеканал ARD сообщил, что вопреки правилам CHINADA даже не известило самих спортсменов об их положительных пробах.

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Несмотря на все вышеизложенное, WADA не только не стало опротестовывать выводы CHINADA о невиновности атлетов, но и не предало дело огласке. В итоге многие из тех китайских пловцов поехали на Олимпийские игры в Токио, откуда вернулись в том числе с медалями. Собираются некоторые из сдавших три с лишним года назад положительные пробы ехать и на Олимпиаду в Париже. В принципе, антидопинговому кодексу это не противоречит, но сравните, например, подобное положение дел с отстранениями от предыдущих Олимпийских игр без каких-либо объяснений многих россиян, у которых в бэкграунде положительных проб не было. Классическая иллюстрация поговорки, начинающейся со слов «закон что дышло».

Вместе «мочили» Россию, но поссорились из-за Китая

Многие годы WADA творило беззаконие в отношении наших спортсменов при активной поддержке Американского антидопингового агентство (USADA), президент которого Трэвис Тайгарт стал главным антироссийским глашатаем. Только по делу Валиевой этот чиновник высказывался регулярно и безапелляционно, обвиняя в нечистоплотности все российское фигурное катание. Да и вообще, если почитать цитаты Тайгарта за последние лет десять, весь российский спорт — это исчадие допингового ада.

Китайский спорт для США, надо полагать, обладает тем же статусом, если учесть, что к Олимпиаде в Пекине атлеты из Поднебесной подтянулись во всех дисциплинах и с тех пор практически везде оказывают серьезную конкуренцию американцам. Вероятно, именно по этой причине действия WADA в деле китайских пловцов в США восприняли как удар в спину со стороны верных союзников. Как, собственно, и в WADA сочли предательством первые же комментарии Тайгарта, в которых он назвал возмутительным закрытие дела китайских пловцов и их допуск до Олимпийских игр в Токио. Организация даже собрала внеочередное заседание совета директоров, на котором руководители объяснили, почему не стали опротестовывать в CAS теорию китайцев. В двух словах — якобы никаких доказательств виновности китайских спортсменов у WADA не было, следовательно, не было и юридических перспектив в CAS. Ввязываться же в заведомо проигранное дело ведомство Баньки не захотело.

Однако в Американском антидопинговом агентстве не понаслышке знают, что CAS, когда надо, может «завалить» любую теорию. Особенно такую, как китайская, которая, если честно, с вероятностной точки зрения сильно проигрывает версии о клубничном десерте, в итоге представленной адвокатами Валиевой и провалившейся в суде. Поэтому и восприняли отказ WADA апеллировать к «лозаннскому правосудию» как проявление фаворитизма к их принципиальным оппонентам. В USADA в ультимативной форме потребовали раскрыть всю информацию относительно дела китайских пловцов, а также привлечь к ответственности всех, кто причастен к сокрытию фактов.

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Однако WADA, и так потерпевшее имиджевое поражение из-за недавних откровений Баньки в разговоре с российскими пранкерами, на выпады из США отреагировало крайне негативно. Еще одного удара по своей репутации агентство допустить явно не хочет. И для того, чтобы поставить недавних союзников на место, WADA вывалило в публичное пространство компромат на американский антидопинг. Собственно, это то, о чем и так много говорили, но на что WADA не обращало внимания. Например, тот факт, что действие Всемирного антидопингового кодекса не распространяется на профессиональные заокеанские лиги и студенческий спорт, из-за чего 90% американских атлетов не находятся под контролем WADA. За это «Баньку и его приспешников» (цитата из релиза USADA) в Штатах назвали «манипуляторами, проникающими в глубины дезинформации и полуправды».

Постепенно противостояние вышло на уровень высших политических властей. На этой неделе в одной из палат конгресса США были организованы слушания, которые назвали «анализом антидопинговых мер в преддверии Олимпиады 2024 года в Париже». В них приняли участие в том числе знаменитые спортсмены. В частности, 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс обвинил WADA в «неспособности защитить целостность международного спорта и права атлетов на честные соревнования». А сенаторы Мария Кантвелл и Тед Круз направили Баньке письмо, в котором потребовали в достаточно ультимативной форме предоставить до 5 июля все документы по делу китайских пловцов, в том числе полученные от CHINADA, а также имеющуюся в распоряжении WADA информацию от экспертов.

На резкие требования WADA дало резкий же ответ, подписанный президентом организации. Отказ отправлять представителя на слушания в конгресс Банька объяснил нежеланием ввязываться в политическую борьбу двух супердержав. Также в заявлении президента WADA указывается на двойные стандарты, иллюстрацией которых стало оправдание американского спринтера Эрриона Найтона. USADA изначально требовало четырехлетнюю дисквалификацию, однако потом согласилось с версией загрязнения пробы через мясо и сделало вывод, что «справедливость восторжествовала». «Интригует, что USADA осуществило данный разворот во мнении даже без получения мотивированного решения, которое пока недоступно. Не могу представить, что бы сказало USADA, если бы подобное решение было принято по делу спортсмена из Китая», — иронично заметил Банька.

Прокомментировал президент WADA и возникшие в USADA разговоры о возможном отказе от выплаты ежегодного членского взноса — а он составляет более 3,5 млн долларов. «Если такое произойдет, США немедленно потеряет все позиции в структуре управления WADA, включая исполком. Также это приведет к серьезным последствиям для американского спорта, в том числе из-за неминуемого ослабления борьбы с допингом в других частях света, где находятся главные соперники американских атлетов», — констатировал глава мирового антидопингового регулятора.

Достали «российские козыри»

В общем, за этой дискуссией наблюдать весьма увлекательно, а на днях стало еще увлекательнее. Дело вот в чем. В письме американских сенаторов отказу подвергать санкциям китайских пловцов противопоставляется история… Валиевой, которую в аналогичной ситуации дисквалифицировали на максимальный срок. Документ, конечно, написан в максимально сдержанном стиле, но даже в нем угадывается интонация: вот, бедную русскую девочку вы наказали по полной программе, а 23 китайских пловца вышли и буквально, и фигурально сухими из воды, поехали на Олимпийские игры и завоевали там медали, в том числе золотые. И это пишут американцы, чья сборная благодаря дисквалификации российской фигуристки обрела звание чемпионов олимпийского командного турнира — по крайней мере, на данный момент, пока не обнародовано решение CAS по этому вопросу.

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WADA же в ответ привело совсем убийственный, как, наверное, считают в организации, довод. По числу отбираемых допинг-проб США уступают практически всем остальным спортивным державам, и в этом списке упомянута Россия.

«В 2023 году USADA собрало 7773 пробы у 3011 спортсменов, согласно их годовому отчету, — излагает Банька. — Это довольно печальный результат, учитывая население страны, большое количество атлетов и масштаб олимпийской команды. С бюджетом вдвое большим USADA собрало вдвое меньше проб, чем их коллеги из Германии. Французское антидопинговое агентство также отбирает значительно больше проб, чем USADA, хотя у него бюджет едва превышает ⅓ американского. USADA также уступило по этому показателю антидопинговым организациям Китая, России, Италии и Великобритании, а также трем международным спортивным федерациям».

Впрочем, воспринимать эту риторику с упоминанием России и российских спортсменов не стоит иначе как словесное фехтование. Американские конгрессмены, оперируя фактами по делу Валиевой, вовсе не призывают нашу спортсменку оправдать. А Банька, приводя американцам в пример Российское антидопинговое агентство, не спешит восстанавливать его полноценный статус, придумывая все новые причины не делать этого. Просто если раньше WADA и USADA было выгодно действовать против нас сообща, то теперь в сиюминутной тактике этих организаций, неожиданно схлестнувшихся между собой, выгодно козырять Россией, чтобы уколоть друг друга. А по сути для нас это, как и было раньше, любовь жабы и гадюки. Просто наступил период, когда милые бранятся.