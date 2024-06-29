Тарасова: Кто-то осуждает россиян за участие в ОИ, но у нас нет другой профессии и жизни

«Буду следить за Олимпиадой. Все российские спортсмены, которых допустили до ОИ, будут участвовать. Но допустить всех, кого предлагали мы, было бы справедливее.



Знаю, что кто-то осуждает российских спортсменов за участие. Ещё чего не хватало? Они что, не понимают, что это наша профессия, жизнь наша? У нас нет другой профессии и другой жизни», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.