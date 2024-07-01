19:01 (мск), источник: ТАСС

МОК пригласил российскую теннисистку Потапову на Олимпиаду в Париже

Приглашения отклонили Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Анна Калинская.

Источник: Reuters

ЛОЗАННА, 1 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Потапова получила приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Играх в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Приглашения на Олимпиаду отклонили российские теннисисты Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Анна Калинская.

Из российских теннисистов приглашение МОК приняли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Карен Хачанов отклонил приглашение ранее.

18 июня пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР) опубликовала состав на Олимпийские игры. В него вошли Медведев, Аслан Карацев, Сафиуллин, Котов, Мирра Андреева, Александрова, Вероника Кудерметова и Шнайдер. В списке МОК среди допущенных спортсменов пока нет Кудерметовой и Карацева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. На данный момент 27 российских спортсменов может выступить на Олимпиаде. Список россиян, допущенных до Игр в Париже, не является окончательным и будет обновляться.

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