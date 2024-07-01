МОК пригласил российскую теннисистку Потапову на Олимпиаду в Париже

18 июня пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР) опубликовала состав на Олимпийские игры. В него вошли Медведев, Аслан Карацев, Сафиуллин, Котов, Мирра Андреева, Александрова, Вероника Кудерметова и Шнайдер. В списке МОК среди допущенных спортсменов пока нет Кудерметовой и Карацева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. На данный момент 27 российских спортсменов может выступить на Олимпиаде. Список россиян, допущенных до Игр в Париже, не является окончательным и будет обновляться.