ГД приняла закон о получении дополнительных прав спортивными лигами | Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому профессиональные спортивные лиги получат право независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать и утверждать положения своих соревнований, также если профессиональные спортивные лиги не являются членами международных спортивных организаций, то они не обязаны выполнять их требования.

«Так, одной из поправок уточняется, что для получения дополнительных прав спортивные лиги должны быть включены в перечень физкультурно-спортивных организаций. Этот перечень утверждается министерством спорта. Также в поправках есть важное уточнение: если профессиональные спортивные лиги не являются членами международных спортивных организаций, то они не обязаны выполнять их требования», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов.

По словам депутата, законопроект направлен на поддержку профессионального спорта. Документ наделяет профессиональные лиги большей самостоятельностью и дополнительными полномочиями. Цель законопроекта — минимизация последствий от международных санкций.

«Кроме того, теперь лиги могут самостоятельно запрашивать в ЕРАИ информацию о тех, кто делает ставки на соревнования. Это позволит предотвращать нарушения и нежелательное влияние на результаты соревнований. И еще одна важная поправка: теперь даты игр профессиональных лиг не должны совпадать с периодами участия российских сборных команд в международных мероприятиях», — заключил Хамитов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в целях поддержания высокого спортивного уровня российских спортсменов является целесообразным наделение ряда физкультурно-спортивных организаций дополнительными правами, которые расширят их возможности в части организации международных соревнований между спортсменами, спортивными клубами из дружественных стран независимо от позиции международных спортивных организаций.

Законопроектом предусматривается предоставление профессиональным спортивным лигам, объединяющим российские и иностранные профессиональные спортивные клубы и организующим отдельные официальные спортивные соревнования, в частности, прав независимо от международных и общероссийских спортивных федераций разрабатывать и утверждать положения своих соревнований, утверждать условия и порядок перехода спортсменов между спортивными клубами, участвующими в таких соревнованиях.