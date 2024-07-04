МОК обновил список допущенных до Олимпиады российских спортсменов

Согласно представленному списку, Махмадбеков принял предложение, Потапова решила отказаться от участия, а Сомов в настоящий момент пока не дал ответа.
Приглашения за последнее время также приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. Отклонили их Андрей Рублев, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее, 1 июля, стало известно об отказе теннисистов Рублева, Касаткиной и Калинской участвовать в летних Олимпийских играх в Париже.
До этого, 28 июня, приглашение от МОК для участия в ОИ, помимо Махмадбекова, получили российские дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. После этого в Федерации дзюдо России (ФДР) сообщали, что дзюдоисты из РФ отказались от выступлений на Олимпиаде.
8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются к вспомогательному персоналу.
В начале июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что спортсмены из РФ смогут принять участие в Олимпийских играх, не опасаясь, что тем самым они нарушат российский закон. По его словам, преодолев все преграды, российские атлеты уже имеют 49 лицензий по семи олимпийским видам спорта: тхэквондо, прыжки на батуте, дзюдо, теннис, велоспорт-шоссе, спортивная борьба и гребля на байдарках и каноэ.