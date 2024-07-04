МОК обновил список допущенных до Олимпиады российских спортсменов

Согласно представленному списку, Махмадбеков принял предложение, Потапова решила отказаться от участия, а Сомов в настоящий момент пока не дал ответа.

Приглашения за последнее время также приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. Отклонили их Андрей Рублев, Карен Качанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее, 1 июля, стало известно об отказе теннисистов Рублева, Касаткиной и Калинской участвовать в летних Олимпийских играх в Париже.

До этого, 28 июня, приглашение от МОК для участия в ОИ, помимо Махмадбекова, получили российские дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. После этого в Федерации дзюдо России (ФДР) сообщали, что дзюдоисты из РФ отказались от выступлений на Олимпиаде.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241749&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.