Отказавшиеся участвовать в Олимпиаде без флага РФ спортсмены Крыма получат по 1 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Крымские спортсмены, которые могли поехать на Олимпийские игры в Париже, но отказались от участия из-за требования выступать без флага России, получат компенсационную выплату в 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

«Глава Крыма принял решение о компенсационной выплате спортсменам, которые могли потенциально поехать на Олимпиаду, но не поехали. Они получат выплату в таком же объеме, как и за победу в V Играх стран БРИКС — 1 млн рублей», — рассказала она. Она отметила, что всего такую выплату получат пять спортсменов.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что спортсмены региона приняли решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, и полностью поддержал их решение.