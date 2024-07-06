РУСАДА за первую половину 2024 года взяло у спортсменов почти 6 тыс. допинг-проб

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июне взяли у спортсменов 935 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В июне Российским антидопинговым агентством было отобрано 935 проб», — сказала представительница агентства. Всего с начала года РУСАДА было собрано 5 997 проб (935 — в июне, 1 034 — в мае, 1 029 — в апреле, 990 — в марте, 1 039 — в феврале, 970 — в январе).

За 12 месяцев 2023 года РУСАДА взяло 11 091 пробу, в 2022-м — 11 053.