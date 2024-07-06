Французский политик поддержал отказ российских борцов от Олимпиады

«Браво». Французский политик оценил отказ российских борцов от Олимпиады | Источник: © РИА Новости

В субботу ФСБР сообщила об отказе от участия в Олимпийских играх. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в играх 10 борцов сборной России, девять из которых приняли приглашения. Всего российские борцы завоевали 16 лицензий на Олимпийские игры, в опубликованном МОК списке допущенных спортсменов отсутствуют многие лидеры национальной команды. Позднее МОК уточнил, что список пополняться не будет.

«Браво российским атлетам, которые отказываются участвовать в несправедливом маскараде Олимпийских игр 2024 года без своего флага и гимна! Российская федерация борьбы единогласно решила отказаться от участия! … Тем более, что некоторых российских атлетов даже не пускают! Гибкая политизация Олимпийских игр — это катастрофа! Этот бойкот — хороший ответ!», — написал Филиппо на своей странице в соцсети X.