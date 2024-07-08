10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Франции по баскетболу объявила финальный состав на Олимпиаду в Париже

Национальная команда Франции по баскетболу определилась с окончательной заявкой на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Сборная Франции по баскетболу объявила финальный состав на Олимпиаду в Париже | Источник: Getty Images

Как информирует L'Équipe, главный тренер французской сборной Венсан Колле отцепил из состава семь игроков, которые были вызваны в расширенную заявку в середине мая.

В финальный список вошло 12 баскетболистов: Руди Гобер («Миннесота Тимбервулзв»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»), Эван Фурнье («Детройт Пистонс»), Николя Батюм («Филадельфия Сиксерс»), Билаль Кулибали («Вашингтон Уизардс»), Фрэнк Нтиликина («Шарлотт Хорнетс»), Гершон Ябуселе («Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Мэттью Стразел («Монако»), Изайя Кординье («Виртус»), Нандо Де Коло (АСВЕЛ) и Эндрю Альбиси («Гран Канария»).

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