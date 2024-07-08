Сборная Франции по баскетболу объявила финальный состав на Олимпиаду в Париже | Источник:

Как информирует L'Équipe, главный тренер французской сборной Венсан Колле отцепил из состава семь игроков, которые были вызваны в расширенную заявку в середине мая.