11:36 (мск), источник: ТАСС

Рой Джонс поддержал отказ российских спортсменов от выступления на Олимпиаде в Париже

Ранее российские борцы и дзюдоисты отказались от выступления на Играх.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены должны поддерживать свою страну и приняли верное решение не ехать на Олимпийские игры в Париже. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу, серебряный призер Олимпиады Рой Джонс — младший.

Ранее российские борцы и дзюдоисты отказались от выступления на Олимпийских играх.

«Если спортсменов поддерживает государство, то нужно поддержать и свою страну, — сказал Джонс. — В таких условиях спортсмены поступают верно, что не едут [в Париж], поскольку государство вкладывало в них финансы, поддерживало их. К тому же, в нынешних условиях с таким уровнем дискриминации в отношении российских спортсменов это выглядит как унижение».

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