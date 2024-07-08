Рой Джонс поддержал отказ российских спортсменов от выступления на Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены должны поддерживать свою страну и приняли верное решение не ехать на Олимпийские игры в Париже. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу, серебряный призер Олимпиады Рой Джонс — младший.

«Если спортсменов поддерживает государство, то нужно поддержать и свою страну, — сказал Джонс. — В таких условиях спортсмены поступают верно, что не едут [в Париж], поскольку государство вкладывало в них финансы, поддерживало их. К тому же, в нынешних условиях с таким уровнем дискриминации в отношении российских спортсменов это выглядит как унижение».