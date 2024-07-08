Тарпищев объяснил, почему россиянам надо ехать на Олимпиаду даже в нейтральном статусе
По мнению главы Федерации тенниса России, все и так будут знать, какую страну представляет спортсмен.
По мнению главы Федерации тенниса России, все и так будут знать, какую страну представляет спортсмен.
МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским спортсменам надо ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, все и так понимают, какую страну они представляют. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Если допускают, если есть возможность, нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду. Как бы то ни было, но все все равно знают, что это российский спортсмен. Плюс, учитывая условия, это будет большая школа — выдержать такое давление, — сказал Тарпищев. — Не стоит также забывать, что участники Олимпиад — это также пример для будущих поколений».
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение Международного олимпийского комитета считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.