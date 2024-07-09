Тарпищев объяснил, почему россиянам нужно ехать на Олимпиаду

«Если допускают, если есть возможность, нашим спортсменам надо ехать на Олимпиаду. Как бы то ни было, но все все равно знают, что это российский спортсмен. Плюс, учитывая условия, это будет большая школа — выдержать такое давление. Не стоит также забывать, что участники Олимпиад — это также пример для будущих поколений», — приводит слова Тарпищева ТАСС.