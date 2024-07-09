Тарасова: Оскорблять наших спортсменов, которые едут на Олимпиаду — большая ошибка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала не оскорблять российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Париже.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала не оскорблять российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Париже.
«Могу только пожелать удачи всем нашим спортсменам, которые будут выступать на предстоящей Олимпиаде.
Критика в их адрес? Недовольные есть всегда. Оскорблять наших спортсменов, которые едут на Олимпиаду — большая ошибка», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.