08:59 (мск), источник: Sport24

Тарасова: Оскорблять наших спортсменов, которые едут на Олимпиаду — большая ошибка

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала не оскорблять российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Париже.

Тарасова: «Оскорблять наших спортсменов, которые едут на Олимпиаду — большая ошибка» | Источник: Sport24

«Могу только пожелать удачи всем нашим спортсменам, которые будут выступать на предстоящей Олимпиаде.

Критика в их адрес? Недовольные есть всегда. Оскорблять наших спортсменов, которые едут на Олимпиаду — большая ошибка», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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