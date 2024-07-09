Тарасова: Оскорблять наших спортсменов, которые едут на Олимпиаду — большая ошибка

«Могу только пожелать удачи всем нашим спортсменам, которые будут выступать на предстоящей Олимпиаде.



Критика в их адрес? Недовольные есть всегда. Оскорблять наших спортсменов, которые едут на Олимпиаду — большая ошибка», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».