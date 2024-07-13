Актер Безруков рассказал, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков будет болеть за российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Об этом Безруков рассказал журналистам на фестивале VK Fest.

«Буду ли болеть за наших на Олимпиаде? Всегда, конечно же, болею за наших», — сказал Безруков.