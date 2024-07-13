Актер Безруков рассказал, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков будет болеть за российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Об этом Безруков рассказал журналистам на фестивале VK Fest.
«Буду ли болеть за наших на Олимпиаде? Всегда, конечно же, болею за наших», — сказал Безруков.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.