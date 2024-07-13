15:41 (мск), источник: ТАСС

Актер Безруков рассказал, что будет болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Актер Сергей Безруков будет болеть за российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Об этом Безруков рассказал журналистам на фестивале VK Fest.

«Буду ли болеть за наших на Олимпиаде? Всегда, конечно же, болею за наших», — сказал Безруков.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

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